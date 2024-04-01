Сухая погода сменится дождями. Узгидромет поделился прогнозом на неделю

2 апреля дожди ожидаются в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях, во второй половине дня они дойдут до Самаркандской и Джизакской областей.
3 апреля возможны дожди и грозы по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и в Ферганской долине.
Температура воздуха в эти дни сохранится в пределах 15−20 градусов выше нуля.
К четвергу, 4 апреля, дожди прекратятся. В этот и на следующий день температура возрастет до 18−23 градусов, ночью опустится до 5−10 градусов выше нуля.
В горных районах до четверга временами будет идти дождь, в высокогорьях возможен мокрый снег. Сохраняется лавинная опасность.