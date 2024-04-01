Сухая погода сменится дождями. Узгидромет поделился прогнозом на неделю

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня по всей территории Узбекистана сохраняется погода без осадков. Но уже 2—3 апреля на территорию страны вторгнется влажный воздух с южных районов Каспия. Он принесет с собой дожди и грозы, передает корреспондент Podrobno.uz.