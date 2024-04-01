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Сухая погода сменится дождями. Узгидромет поделился прогнозом на неделю

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня по всей территории Узбекистана сохраняется погода без осадков. Но уже 2—3 апреля на территорию страны вторгнется влажный воздух с южных районов Каспия. Он принесет с собой дожди и грозы, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +9° 0 м/с 93% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: Podrobno.uz

2 апреля дожди ожидаются в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях, во второй половине дня они дойдут до Самаркандской и Джизакской областей.

3 апреля возможны дожди и грозы по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и в Ферганской долине.

Температура воздуха в эти дни сохранится в пределах 15−20 градусов выше нуля.

К четвергу, 4 апреля, дожди прекратятся. В этот и на следующий день температура возрастет до 18−23 градусов, ночью опустится до 5−10 градусов выше нуля.

В горных районах до четверга временами будет идти дождь, в высокогорьях возможен мокрый снег. Сохраняется лавинная опасность.