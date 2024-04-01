В Красноярске в апреле будет на 1−2 градуса теплее климатической нормы

Один из главных вопросов, который сейчас волнует горожан: когда снег уже растает полностью? Однозначного ответа на вопрос пока нет. Первая или вторая декада апреля. Главное условие, чтобы снег растаял — это плюсовые температуры не только днем, но и по ночам, а такого, к сожалению, пока нет. Как только столбик термометра в темное время суток будет температура выше нуля, снег растает полностью.