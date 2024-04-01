В Красноярске в апреле будет на 1−2 градуса теплее климатической нормы

Апрель в Красноярске начнется с тепла, затем в городе похолодает, а к концу месяца опять потеплеет. Такие данные в пресс-центре «Комсомолки» озвучил ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов. Публикуем прогноз погоды в Красноярске на апрель 2024 года.
Погода в Красноярске на апрель 2024 года
Первая декада месяца в городе будет теплой. К примеру, уже на ближайших выходных столбик термометра поднимется до +13 градусов. В целом неделя будет относительно теплой, но возможны осадки, дождь и мокрый снег. Возможно и усиление ветра, порывы будут достигать 13−15 метров в секунду.
Впрочем, и холода еще напомнят о себе. Во второй декаде месяца температура воздуха понизиться. Тепло снова придет в Красноярск в третьей декаде апреля. Дневные температуры будут достигать 15 градусов тепла. Если говорить про месяц в целом, то погода будет на 1−2 градуса выше климатической нормы, заверил ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.
Один из главных вопросов, который сейчас волнует горожан: когда снег уже растает полностью? Однозначного ответа на вопрос пока нет. Первая или вторая декада апреля. Главное условие, чтобы снег растаял — это плюсовые температуры не только днем, но и по ночам, а такого, к сожалению, пока нет. Как только столбик термометра в темное время суток будет температура выше нуля, снег растает полностью.
Теплая погода — это еще и природные катаклизмы. К примеру, пожары и паводки. Пожароопасный сезон в регионе пока еще не начался. Хотя в прошлом году его в части районов объявили 16 марта. Сейчас он прогнозируется на первую декаду апреля.
Что касается паводков, пока ситуация спокойная, отметили в краевом МЧС. Подтопления дачных и приусадебных участков возможны в начале месяца и в конце.