«Не хватает полградуса»: синоптики ждут температурный рекорд из-за аномальной жары в Крыму

Не успела в Крыму начаться весна, как уже наступило лето. Внезапно на полуостров пришла жара и удивила своей настойчивостью. Как рассказали КП-Крым в региональном гидрометцентре, грядущая неделя еще прославится температурными рекордами. В ближайшие дни столбики термометра поднимутся до +28−30 градусов тепла. Такое не всегда бывает даже в июне!