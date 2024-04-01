«Не хватает полградуса»: синоптики ждут температурный рекорд из-за аномальной жары в Крыму

Не успела в Крыму начаться весна, как уже наступило лето. Внезапно на полуостров пришла жара и удивила своей настойчивостью. Как рассказали КП-Крым в региональном гидрометцентре, грядущая неделя еще прославится температурными рекордами. В ближайшие дни столбики термометра поднимутся до +28−30 градусов тепла. Такое не всегда бывает даже в июне!
По словам замначальника Крымского гидрометцентра Вероники Шенгелай, из-за наката волны теплого средиземноморского воздуха с каждым днем отметки на термометре поднимались все выше и выше. Но пика еще не достигли. Юго-западные ветры будут приносить в Крым новые порции тепла.
— В понедельник — 1 апреля — температура днем поднимется до +22…+27 градусов, а ночью составит около +10…+14. Но самым жарким станет день второго апреля. Во вторник мы ожидаем повышение до +30 градусов тепла! Это станет абсолютным рекордом за последние 11 лет. Не будет никаких осадков, а порывы ветра составят до 13 м/с.
Последний раз синоптики фиксировали рекордно жаркую погоду в 2013 году. Тогда в последний день марта столбики термометра показывали 27 градусов. На прошедших выходных, по словам метеорологов, не хватило всего полградуса, чтобы приблизиться к показателям одиннадцатилетней давности.
В гидрометцентре также добавили, что аномальная жара закончится в среду. Из-за холодного атмосферного фронта во многих районах полуострова пройдут дожди с грозами, температура понизится на 10−15 градусов. С четверга осадки прекратятся.