Сергей Собянин рассказал, как в Москве модернизируют систему контроля и надзора

Например, в городской приют для животных регулярно поступает определенное количество корма, что фиксируется в государственных информационных системах и дистанционно отслеживается инспекторами. Если в очередной раз в заведение пришло на 25 процентов меньше корма, чем раньше — а это и есть индикатор риска, — то появляется повод для проверки. Либо в приюте произошло снижение числа содержащихся животных, либо их плохо кормят. Чтобы выяснить причину, инспекторы могут организовать документарную проверку или инспекционный визит.