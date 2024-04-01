От жары до заморозков: Погодные «американские горки» ожидаются в Нижнем Новгороде на первой неделе апреля

Вторник станет самым теплым днем: в Нижнем Новгороде разогреет до +18, вероятен небольшой дождь, так что лучше на всякий случай вооружиться зонтом. В среду тепло пойдет на убыль, хотя еще и будут комфортные +17, но небо плотно заволочет тучами, пойдут дожди. В четверг будет еще прохладнее — 15 градусов тепла, ожидается сильный дождь. А вот в пятницу прояснится, но температура обрушится до +5 градусов днем. Аналогичная погода ожидается и в субботу, а ночью столбики термометров и вовсе опустятся до −1. В воскресенье вновь будет пасмурно, синоптики обещают до +8 градусов и снег с дождем.