Годы юности ушли: жителей столицы ДФО поразил раритетный снимок популярного района

Жителей столицы ДФО поразил раритетный снимок популярного района. Фотография, датированная периодом с 1970 по 1977 год, открывает неповторимый вид на район Инструментального завода, отобразив повседневную жизнь города тех лет. Кадр был опубликован на сайте Госкаталог.рф (18+).