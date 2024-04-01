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Годы юности ушли: жителей столицы ДФО поразил раритетный снимок популярного района

Многие пользователи восхищенно оценили увиденное.

Источник: Госкаталог

Жителей столицы ДФО поразил раритетный снимок популярного района. Фотография, датированная периодом с 1970 по 1977 год, открывает неповторимый вид на район Инструментального завода, отобразив повседневную жизнь города тех лет. Кадр был опубликован на сайте Госкаталог.рф (18+).

Снимок оживает сценами будничной суеты, где горожане торопятся по делам на фоне изящных зданий.

Этот кадр становится мостом в прошлое, предоставляя возможность ощутить дух той эпохи, когда Владивосток только начинал своё стремительное развитие и трансформацию в крупный порт и экономический центр Дальнего Востока.

история