Погода в Ростове-на-Дону на неделю 1 — 5 апреля: южный ветер принесет потепление до +25 и дождь

В среду ночью обойдется без существенных осадков, а днем местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-восточный и южный с переходом на юго-западный 6−11 метров в секунду, днем в отдельных районах с порывами до 12−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +7−12 градусов тепла, по востоку — до +4, днем потеплеет до +17−22, местами до +26.