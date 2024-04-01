Погода в Ростове-на-Дону на неделю 1 — 5 апреля: южный ветер принесет потепление до +25 и дождь

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 1 — 5 апреля обещает быть теплой как в мае. Синоптики не предупреждают даже о ночных заморозках на севере области — сплошной плюс. Неудивительно, что жители донской столицы перешли с пальто на майки и тонкие куртки — греются в лучах весеннего солнца. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.
В Ростове-на-Дону в понедельник, 1 апреля, ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер южной четверти 6−11 метров в секунду. Температура воздуха днем +21−23 градуса.
Во вторник, 2 апреля, облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный и южный 6−11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8−10, днем +23−25 градусов.
В среду, 3 апреля, ночью оставим без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный и южный с переходом на юго-западный и западный 6−11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9−11 градусов, а днем +22−24.
В четверг, 4 апреля, утро будет ясным, а к вечеру установится пасмурная погода. Ветер преимущественно юго-западного направления 6−11 метров в секунду. Столбики термометров ночью окажутся на отметках +7−8, а днем +18−19.
В пятницу, 5 апреля, станет немного прохладнее. День выдастся пасмурным. Температура воздуха в ночные часы составит +8−10, а днем до +16 градусов.
В Ростовской области в понедельник переменная облачность без осадков. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 6−11 метров в секунду. Температура воздуха днем достигнет +19−24, а местами в Приазовье прохладнее — +16−21.
Во вторник без существенных осадков. Ветер юго-восточный и южный 6−11 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы до 12−14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +7−12 градусов, а по северу и востоку области опустятся до +3, днем же будет +18−23, по югу теплее — до +26 градусов.
В среду ночью обойдется без существенных осадков, а днем местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-восточный и южный с переходом на юго-западный 6−11 метров в секунду, днем в отдельных районах с порывами до 12−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +7−12 градусов тепла, по востоку — до +4, днем потеплеет до +17−22, местами до +26.
В четверг будет пасмурно. Ветер 5−10 метров в секунду западного направления с переходом на юго-западный. Температура воздуха +8−13 градусов, а днем +18−19 градусов.
В пятницу станет прохладнее — синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Ветер северо-западный с переходом на северный 6−11 метров в секунду. По северу температура ночью +8−12 градусов, а днем +13−14. По югу в ночные часы +8−14, а днем +18−20.