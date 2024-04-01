В отелях Санкт-Петербурга не понимают, как взимать курортный сбор с туристов с 1 апреля

Они не имеют четкого понимания, как будет работать система. Об этом рассказала в интервью «МК в Питере» генеральный директор туроператора «Петербургский магазин путешествий» Анна Твердохлебова.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников ранее сообщил в своем telegram-канале, что с понедельника, 1 апреля, в Северной столице начнет действовать курортный сбор в размере 100 рублей.
Собеседница издания отметила, что пока придется работать в тестовом режиме.
«Как эта система будет функционировать, покажет время. Что касается готовности гостиниц, то этот вопрос нужно задавать им. Нам же они присылают напоминания, что мера будет действовать. У отелей есть непонимание, как администрировать это нововведение: либо нанимать новых сотрудников, либо переобучать имеющихся. Для отельеров этот сбор, скорее, проблемы. Наверняка, среди туристов сбор вызовет негатив, когда придется стоять в очереди на оплату при массовом заселении».