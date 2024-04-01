В отелях Санкт-Петербурга не понимают, как взимать курортный сбор с туристов с 1 апреля

«Как эта система будет функционировать, покажет время. Что касается готовности гостиниц, то этот вопрос нужно задавать им. Нам же они присылают напоминания, что мера будет действовать. У отелей есть непонимание, как администрировать это нововведение: либо нанимать новых сотрудников, либо переобучать имеющихся. Для отельеров этот сбор, скорее, проблемы. Наверняка, среди туристов сбор вызовет негатив, когда придется стоять в очереди на оплату при массовом заселении».