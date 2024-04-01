2 апреля на участке трассы Р-255 «Сибирь» перекроют движение

2 апреля на ж/д переезде, пересекающем федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в районе села Шерагул, будет перекрыто движение. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».
— Так, с 08.00 до 10.00 на участке км 1513+50 в Тулунском районе будут производить замену рельсов, — пояснили в ведомстве.
В этот промежуток времени переезд будет недоступен для любых видов транспорта. Кроме этого, уточняется, что с 07.00 до 08.00 автомобили будут пропускать только по одной полосе.
Ранее сообщалось, что локомотив насмерть сбил мужчину на железнодорожном переезде в Забайкалье.