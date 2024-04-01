Движение в тоннеле дамбы в Петербурге ограничат на три дня

Движение в тоннеле петербургской дамы ограничат на три дня. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса защитных сооружений (КЗС).
— Для проведения ремонтно-восстановительных работ вводятся временные ограничения движения автомобильного транспорта по полосам: с 1 по 3 апреля 2024 года — транспортный отсек Финской стороны, внешнее кольцо, — уточнили в организации.
Кроме того, для ввода и вывода подъемной техники на участке также могут остановить транспортный поток перед въездом в тоннель. Но не на продолжительное время — не более 7−10 минут.
Водителей призвали следить за информационными табло, дорожной разметкой и знаками, а также соблюдать скоростной режим.