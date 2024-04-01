Автобусы на газе, охота на зайцев и выгодные пересадки: Что изменилось за два года транспортной реформы в Петербурге

Петербуржцы с непривычки долго притирались к переменам, а маршруты не раз корректировали. С зайцами в бескондукторных автобусах стали бороться с помощью подсчета безбилетников и озвучивания этой информации на весь салон. Ради информирования пассажиров остановки оснастили новыми экранами с описанием маршрутов и создали мобильное приложение, где наземку стало проще отслеживать в режиме реального времени. Валидаторы в автобусах, троллейбусах и трамваях снабдили, хоть и не сразу, функцией активации отложенного баланса на проездном билете. А для следящих за расходами открыли «Личный кабинет пассажира» на сайте «Организатора перевозок». Здесь сохраняется информация о времени пополнения билета и поездках, в которых этот проездной «участвовал» в тот или иной день.