Автобусы на газе, охота на зайцев и выгодные пересадки: Что изменилось за два года транспортной реформы в Петербурге

Начало апреля 2022 года, помнят петербуржцы, начался с большой реформы. Один из крупнейших «органов» города, транспортная сеть, кардинально изменился. С улиц прогнали коммерческие маршрутки, заменив их на современные лазурные автобусы. Сами автобусные маршруты переложили, чтобы они дублировали друг друга как можно реже и подхватывали бывшие маршруточные пути. Для пассажиров ввели два пересадочных тарифа, с которыми выгоднее пересаживаться с транспорта на транспорт, включая подземку. А из наземного транспорта стали исчезать кондукторы — их заменили совестью самих пассажиров и ревизорами, регулярно проверяющими проездные на всех маршрутах. При этом в наземном транспорте упразднили наличные деньги, заменив их одноразовыми билетами с QR-кодом.
Петербуржцы с непривычки долго притирались к переменам, а маршруты не раз корректировали. С зайцами в бескондукторных автобусах стали бороться с помощью подсчета безбилетников и озвучивания этой информации на весь салон. Ради информирования пассажиров остановки оснастили новыми экранами с описанием маршрутов и создали мобильное приложение, где наземку стало проще отслеживать в режиме реального времени. Валидаторы в автобусах, троллейбусах и трамваях снабдили, хоть и не сразу, функцией активации отложенного баланса на проездном билете. А для следящих за расходами открыли «Личный кабинет пассажира» на сайте «Организатора перевозок». Здесь сохраняется информация о времени пополнения билета и поездках, в которых этот проездной «участвовал» в тот или иной день.