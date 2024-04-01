В Новокузнецке подтоплены из-за паводка десятки домов

Власти опасаются и разлива реки Осиновка в микрорайоне Абашево. Там подтопило семь частных домов по улице Уральской. Есть подтопления на переулке Зыряновском, ул. Яблоневой и Клубничной. В Кузнецком районе сложная ситуация на ул. Толмачева и на проезде Флеровского в посёлке Форштадт. В Новоильинском районе было временное подтопление трассы.