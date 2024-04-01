В Новокузнецке подтоплены из-за паводка десятки домов

Как сообщает мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, в городе затопило паводковыми водами десятки частных домов и некоторые участки дорог. Ситуация на выходных ухушилась в Куйбышевском и частично Орджоникидзевском районах. Из-за дальнейшего потепления и дождей угроза подтопления остаётся.
«Ситуацию осложнили ливневые дожди, а также частичное промерзание реки до дна. Важно: на реке Аба нельзя производить взрывные работы для подрыва заторов. Именно поэтому мы всегда чистим реку от поросли и мусора, взаимодействуем с соседними территориями, где река также представляет опасность», — пишет глава города.
В Куйбышевском районе вышла из берегов река Аба, из-за чего в зоне затопления оказались 27 домов в посёлке Бунгур. Из них подтоплен 21, где проживают в том числе маломобильные граждане и многодетные семьи. Сегодня уровень воды в реке снизился.
Власти опасаются и разлива реки Осиновка в микрорайоне Абашево. Там подтопило семь частных домов по улице Уральской. Есть подтопления на переулке Зыряновском, ул. Яблоневой и Клубничной. В Кузнецком районе сложная ситуация на ул. Толмачева и на проезде Флеровского в посёлке Форштадт. В Новоильинском районе было временное подтопление трассы.