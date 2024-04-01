Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградки с тремя детьми могут досрочно выйти на пенсию

В региональном отделении Социального фонда РФ рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию для многодетных мам.

Источник: Волгоградская правда

В Волгоградской области женщина с пятью детьми может выйти на пенсию уже в 50 лет. Мамы четырех детей выйдут на заслуженный отдых в 56 лет, с тремя — в 57.

При этом все дети должны быть старше 8 лет, а женщине необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и минимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (в 2024 году — 28,2), объяснили в отделении Соцфонда.

В 2023 году на досрочную пенсию вышли 936 многодетных волгоградок. Пенсию раньше обычного назначили и женщинам с приемными детьми. Если мать лишили родительских прав, то на пенсию она выйдет на общих основаниях.

В 50 лет пенсионером может стать один из родителей ребенка-инвалида.