Волгоградки с тремя детьми могут досрочно выйти на пенсию

В Волгоградской области женщина с пятью детьми может выйти на пенсию уже в 50 лет. Мамы четырех детей выйдут на заслуженный отдых в 56 лет, с тремя — в 57.
При этом все дети должны быть старше 8 лет, а женщине необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и минимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (в 2024 году — 28,2), объяснили в отделении Соцфонда.
В 2023 году на досрочную пенсию вышли 936 многодетных волгоградок. Пенсию раньше обычного назначили и женщинам с приемными детьми. Если мать лишили родительских прав, то на пенсию она выйдет на общих основаниях.
В 50 лет пенсионером может стать один из родителей ребенка-инвалида.