Школьница из Владивостока победила на чемпионате России

В соревновании в Оренбурге приняли участие 400 спортсменов — юношей и девушек из 45 регионов страны. Награды первенства России разыгрывались в рывке, толчке и сумме двоеборья. Ева выступила в младшей возрастной группе 15−17 лет. Она сумела завоевать медали во всех трёх видах программы. В рывке результат спортсменки составил 75 килограммов. В толчке она смогла взять вес в 93 килограмма.
С третьей попытки
Ева Березюк — восьмиклассница, миловидная девушка среднего роста и гармоничного сложения. Быть может, слишком серьёзная и уверенная? Но что в этом плохого? Мифы о грубых, неженственных штангистках быстро развеиваются в общении с чемпионкой и её тренером.
«Это заблуждение, что все девушки, занимающиеся тяжёлой атлетикой, кривоногие, толстые и похожие на карликов. У нас сплошные красавицы»! — заверяет директор школы «Богатырь» Вадим Ширяков. Его список спортивных достижений впечатляет — мастер спорта СССР и России по пауэрлифтингу, тренер высшей категории и спортивный судья первой категории по тяжёлой атлетике, чемпион и рекордсмен Приморского края по тяжёлой атлетике, бодибилдингу, армреслингу и силовому экстриму.
Новоявленная чемпионка говорит, что счастлива от того, что получила «золото» на престижных соревнованиях, для неё это большая честь. Она помнит, как волновалась накануне выступления, как собралась… и вот — долгожданная победа и пьедестал. Три золотые медали — за каждое упражнение, четвёртая — как итоговая, чемпионский кубок в придачу.
Рассказывая о секции тяжёлой атлетики в школе «Богатырь», Вадим Ширяков акцентирует — за годы работы через этот вид спорта прошли сотни девушек, но настоящих результатов достигли единицы.
«У многих мотивация такая — подкачаться, сделать рельефные мышцы. Но у нас работают тренеры-профессионалы, мы же не какие-нибудь фитнес-гуру. Все серьёзно, требуется полная отдача, дисциплина», — замечает собеседник.
Как выяснилось, в 2020 году 11-летнюю девочку привела в спортивную школу мама. До этого она немного занималась танцами и о чемпионском титуле не помышляла. Ева сразу прикипела душой к группе девочек из секции тяжёлой атлетики, да и сам коллектив принял её тепло и дружелюбно. Благодаря хорошим физическим данным и сильному характеру за полтора года она выполнила норматив на кандидата в мастера спорта, активно участвуя в чемпионатах города, краевых соревнованиях.
«В Выборге она буквально допустила небольшую техническую ошибку, из-за этого взяла не “золото”, а “серебро”. И вот наконец первое место, с третьей попытки, — волнуется тренер. — Проделана огромная работа — тренировки проходили 5−6 раз в неделю»!
И Ева, и тренер в один голос говорят — они очень ждали эту победу! Проанализировали все сильные и слабые стороны соперников, старались как можно дольше удерживать лучший результат.
Люблю красивые платья
Интересно, что спортивная школа «Богатырь» — единственная во Владивостоке, где работает зал тяжёлой атлетики и дети имеют возможность бесплатно заниматься этим видом спорта. Другие направления школы — баскетбол, дзюдо, стрельба из лука, футбол, спортивная борьба. К слову, тяжёлая атлетика входит в список базовых видов спорта.
Едва вернувшись во Владивосток, Ева Березюк приступила к дальнейшим тренировкам — выбиваться из графика нельзя. Впереди — возможность войти в сборную России.
«Когда выходишь на помост, собираешься и начинаешь работать на всю катушку», — напоследок делится секретом успеха Ева.
Девушка добавляет — у неё мало свободного времени, хотя иногда она не прочь порисовать. Её уважают в школе, а родители поддерживают во всех начинаниях. А ещё в обычной жизни она любит носить красивые платья.