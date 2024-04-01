Школьница из Владивостока победила на чемпионате России

Как выяснилось, в 2020 году 11-летнюю девочку привела в спортивную школу мама. До этого она немного занималась танцами и о чемпионском титуле не помышляла. Ева сразу прикипела душой к группе девочек из секции тяжёлой атлетики, да и сам коллектив принял её тепло и дружелюбно. Благодаря хорошим физическим данным и сильному характеру за полтора года она выполнила норматив на кандидата в мастера спорта, активно участвуя в чемпионатах города, краевых соревнованиях.