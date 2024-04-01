В национальном парке «Башкирия» первый медведь вышел из зимней спячки

По словам специалистов, животное могло выйти из спячку из-за сырости. Потепление заставило снег таить, и вода просочилась в берлогу медведя.
Скорее всего, на видео попал самец. Традиционно, они просыпаются раньше, чем медведицы и их медвежата.
В Башкирии заметили пробудившегося от зимнего сна медведя. Косолапого увидели возле реки национальном парке в Бурзянском районе.
По словам специалистов, животное могло выйти из спячку из-за сырости. Потепление заставило снег таить, и вода просочилась в берлогу медведя.
Скорее всего, на видео попал самец. Традиционно, они просыпаются раньше, чем медведицы и их медвежата.