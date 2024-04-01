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В национальном парке «Башкирия» первый медведь вышел из зимней спячки

В Башкирии заметили пробудившегося от зимнего сна медведя. Косолапого увидели возле реки национальном парке в Бурзянском районе.

Источник: национальный парк «Башкирия»

По словам специалистов, животное могло выйти из спячку из-за сырости. Потепление заставило снег таить, и вода просочилась в берлогу медведя.

Скорее всего, на видео попал самец. Традиционно, они просыпаются раньше, чем медведицы и их медвежата.

флора и фауна