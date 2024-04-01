Яхтсмен из Геленджика завершит кругосветку в Аргентине

Об этом рассказал ученик яхтсмена Алексей Чванов.



По словам Чванова, Елагину предстоит найти порт на побережье Аргентины, где можно остаться на зиму. Судно «Дочь ветра», требующее ремонта, путешественник планирует пришвартовать в Мар-дель-Плата, как сообщает ТАСС.



Информация об окончании кругосветного путешествия также появилась в Telegram-канале под названием «Дочь Ветра в Океане», который ведет супруга яхтсмена. В своем блоге она дала надежду на то, что вскоре Виталий Елагин сможет лично всех поприветствовать и поблагодарить за участие в своей судьбе.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что Виталий Елагин отправился в свое кругосветное путешествие на яхте «Дочь ветра» в октябре 2023 года. Однако 19 марта 2024 года он перестал выходить на связь. Береговая охрана несколько дней вела поиски мужчины у берегов Чили. Через неделю моряк вышел на связь и сообщил свои координаты.