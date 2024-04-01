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Яхтсмен из Геленджика завершит кругосветку в Аргентине

Виталий Елагин, яхтсмен из Геленджика, который пропал в Тихом океане и позже вышел на связь, планирует совершить свое кругосветное путешествие в Аргентине.

Об этом рассказал ученик яхтсмена Алексей Чванов.

По словам Чванова, Елагину предстоит найти порт на побережье Аргентины, где можно остаться на зиму. Судно «Дочь ветра», требующее ремонта, путешественник планирует пришвартовать в Мар-дель-Плата, как сообщает ТАСС.

Информация об окончании кругосветного путешествия также появилась в Telegram-канале под названием «Дочь Ветра в Океане», который ведет супруга яхтсмена. В своем блоге она дала надежду на то, что вскоре Виталий Елагин сможет лично всех поприветствовать и поблагодарить за участие в своей судьбе.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что Виталий Елагин отправился в свое кругосветное путешествие на яхте «Дочь ветра» в октябре 2023 года. Однако 19 марта 2024 года он перестал выходить на связь. Береговая охрана несколько дней вела поиски мужчины у берегов Чили. Через неделю моряк вышел на связь и сообщил свои координаты.