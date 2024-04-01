«Сибантрацит» помог обустроить комнату ЛФК в Мысковском доме-интернате

Детский дом-интернат в Мысках является поистине уникальным учреждением. Взрослые создали для своих воспитанников атмосферу настоящей большой семьи. Здесь бережно относятся к каждому ребенку и стараются сделать его жизнь в казенных стенах максимально комфортной. Благодаря заботе педагогов и победе в грантовом конкурсе «Регион возможностей» в 2022 году в интернате оборудовали соляную пещеру, а еще ранее, в 2021 году создали кабинет социально-бытовой ориентировки (комнату с плитой, стиральной машиной, гладильной доской и всем необходимым для формирования повседневных навыков). Дом-интернат три года подряд участвуют в грантовом конкурсе «Сибантрацита».