«Сибантрацит» помог обустроить комнату ЛФК в Мысковском доме-интернате

В Мысковском детском доме-интернате для детей с ментальными нарушениями открылся кабинет лечебной физкультуры. Ремонт помещения и покупка тренажеров стала возможна благодаря финансовой помощи Группы «Сибантрацит». В прошлом году администрация учреждения одержала победу в грантовом конкурсе «Регион возможностей», инициированном угольной компанией.
Весной этого года в кабинете начались занятия. Их проводит фельдшер Наталья Прокопенко, которая закончила специальные курсы и получила диплом инструктора ЛФК. Практически все дети, а их в доме-интернате более 150, уже опробовали новенькие тренажеры — шведскую стенку, беговую дорожку, имитацию велосипеда и др. Лечебная физкультура поможет не только физическому развитию ребят, но и нормализует их психоэмоциональное состояние.
«У нас находятся дети с самыми разными заболеваниями, в том числе с такими, где страдает опорно-двигательный аппарат, — делится Наталья Прокопенко.— С помощью специальных упражнений ребятишки смогут укрепить мышечный корсет, сделать свои движения более скоординированными. Для детей, которые свободно передвигаются, также ЛФК полезна. Физические нагрузки способствуют снятию эмоционального напряжения, что очень важно для наших воспитанников».
Детский дом-интернат в Мысках является поистине уникальным учреждением. Взрослые создали для своих воспитанников атмосферу настоящей большой семьи. Здесь бережно относятся к каждому ребенку и стараются сделать его жизнь в казенных стенах максимально комфортной. Благодаря заботе педагогов и победе в грантовом конкурсе «Регион возможностей» в 2022 году в интернате оборудовали соляную пещеру, а еще ранее, в 2021 году создали кабинет социально-бытовой ориентировки (комнату с плитой, стиральной машиной, гладильной доской и всем необходимым для формирования повседневных навыков). Дом-интернат три года подряд участвуют в грантовом конкурсе «Сибантрацита».
Грантовый конкурс от «Сибантрацита» — это настоящая находка для учреждения, считает заместитель директора по учебно-воспитательной работе дома-интерната Наталья Зелененкина: «Побеждая в нем, мы реализуем очень полезные инициативы для детей. И я хочу сказать, что результаты нас радуют! Ребята стали реже болеть простудными заболеваниями, ведь мы регулярно посещаем соляную пещеру. Благодаря занятиям в комнате социально-бытовой ориентировки практически все наши выпускники могут самостоятельно себя обслужить: приготовить поесть, постирать белье, принять гостей. Это очень важные умения для взрослой жизни».
Группа «Сибантрацит» и Фонд «Сибантрацит Содействие» организуют конкурс «Регион возможностей» уже четвертый год подряд. За это время в Мысках реализовали более 30 проектов в области спорта, культуры, здравоохранения, образования, направленных на улучшение жизни местных жителей.
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