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Грозы и сильный ветер. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 2 апреля

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 2 апреля из-за гроз и сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Беларуси.

Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 93% 755 мм рт. ст. +13°

Ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Ночью будет преимущественно без осадков. Утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами сильные дожди. Днем во многих районах ожидаются грозы. Ветер прогнозируется ночью южный 4−9 м/с, днем с переходом на северо-западный 6−11 м/с, на большей части территории с порывами 15−20 м/с, местами до 24 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10−15 градусов выше нуля. Днем будет 21−26 градусов тепла, по западу — плюс 14−20.