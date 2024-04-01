Грозы и сильный ветер. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 2 апреля

Ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Ночью будет преимущественно без осадков. Утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами сильные дожди. Днем во многих районах ожидаются грозы. Ветер прогнозируется ночью южный 4−9 м/с, днем с переходом на северо-западный 6−11 м/с, на большей части территории с порывами 15−20 м/с, местами до 24 м/с.