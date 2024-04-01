В Красноярске родилась девочка весом всего 575 граммов

В этом месяце в учреждении родилось 262 малыша: 126 мальчиков и 136 девочек. Из них 8 двоен, троен не было.
Самым маленьким ребенком марта оказалась девочка — ее вес составил 575 граммов.
Самым большим новорожденным тоже стала девочка, вес которой 4 680 граммов.
Для сравнения, в предыдущие месяцы вес самых маленьких новорожденных был от 600 до 750 граммов, а самых больших — от 4 680 до 4 940 граммов.
Напомним, в состав Краевого центра охраны материнства и детства входят краевая детская больница, центр реабилитации для детей-инвалидов и перинатальный центр. В учреждении оказывают высококвалифицированную и высокотехнологичную помощь детям с различными патологиями, а также беременным, роженицам, девочкам и женщинам с гинекологическими заболеваниями.