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В Красноярске родилась девочка весом всего 575 граммов

В Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства подвели итоги рождаемости за март текущего года.

В этом месяце в учреждении родилось 262 малыша: 126 мальчиков и 136 девочек. Из них 8 двоен, троен не было.

Самым маленьким ребенком марта оказалась девочка — ее вес составил 575 граммов.

Самым большим новорожденным тоже стала девочка, вес которой 4 680 граммов.

Для сравнения, в предыдущие месяцы вес самых маленьких новорожденных был от 600 до 750 граммов, а самых больших — от 4 680 до 4 940 граммов.

Напомним, в состав Краевого центра охраны материнства и детства входят краевая детская больница, центр реабилитации для детей-инвалидов и перинатальный центр. В учреждении оказывают высококвалифицированную и высокотехнологичную помощь детям с различными патологиями, а также беременным, роженицам, девочкам и женщинам с гинекологическими заболеваниями.