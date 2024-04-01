В Красноярске родилась девочка весом всего 575 граммов

Напомним, в состав Краевого центра охраны материнства и детства входят краевая детская больница, центр реабилитации для детей-инвалидов и перинатальный центр. В учреждении оказывают высококвалифицированную и высокотехнологичную помощь детям с различными патологиями, а также беременным, роженицам, девочкам и женщинам с гинекологическими заболеваниями.