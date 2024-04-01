Синоптики сообщили, какая погода будет в Новосибирске до сентября

Отмечается, что в Новосибирской области температура и осадки будут на уровне нормы. В июле возможно похолодание.
Так, в апреле средняя температура воздуха в городе будет составлять +4,5 градуса. Количество осадков — 25 мм. Ранний пожароопасный сезон может начаться на юге Сибири.
Погода в мае будет в пределах нормы. Средняя температура составит +12,5 градусов. В этом месяце в городе традиционно завершается отопительный сезон.
Среднемесячная температура в июле способна опуститься ниже нужной отметки. Прогнозируют увеличение количества осадков.