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Синоптики сообщили, какая погода будет в Новосибирске до сентября

В Гидрометцентре сообщили, какая погода будет в Новосибирске с апреля по сентябрь.

Сейчас в Ричмонде: +9° 0 м/с 93% 755 мм рт. ст. +13°

Отмечается, что в Новосибирской области температура и осадки будут на уровне нормы. В июле возможно похолодание.

Так, в апреле средняя температура воздуха в городе будет составлять +4,5 градуса. Количество осадков — 25 мм. Ранний пожароопасный сезон может начаться на юге Сибири.

Погода в мае будет в пределах нормы. Средняя температура составит +12,5 градусов. В этом месяце в городе традиционно завершается отопительный сезон.

Среднемесячная температура в июле способна опуститься ниже нужной отметки. Прогнозируют увеличение количества осадков.