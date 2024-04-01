Птичий день. В Крыму стали чаще останавливаться розовые фламинго

1 апреля отмечается Международный день птиц. О наших пернатых соседях вспоминают «АиФ-Крым».
Возвращаются «колониальные».
Как рассказал научный сотрудник ФГБУ «Заповедный Крым» Игорь Сикорский, в Крым сейчас массово возвращаются колониальные птицы. «Это черногрудый воробей, обыкновенный скворец, пестроносая крачка, черноголовая чайка, — привёл примеры он. — Но самый плодотворный месяц для наблюдения за птицами — май — впереди. В это время любители птиц и бёрдвотчеры — наблюдатели птиц в дикой природе, наряду с учёными-орнитологами могут наслаждаться красотой пернатых и учитывать их количество».
Многие редкие птицы используют Крым как промежуточную «станцию». Как раз во время пролёта интенсивнее всего меняется состав крылатого населения. Мигрирующие птицы составляют около половины орнитологического разнообразия полуострова. Одни делают передышку на дальнем пути, другие задерживаются здесь и даже остаются на гнездование.
В марте, отметил Игорь Сикорский, чаще других, можно наблюдать такие краснокнижные виды, как кулик-сорока, шилоклювка, ходулочник, морской зуёк и чернозобик. Они достаточно заметны, потому что обычно находятся недалеко от береговой линии побережья моря и озер. Первые четыре вида остаются гнездиться и у нас.
Чаще стали навещать Крымский полуостров фламинго.
«В последние годы фламинго регулярно отмечаются на пролете и в гнездовой период в Крыму. За пределами солоноводных озер в местах с обширными, в основном грязевыми отмелями, на которых и кормятся, и могут найти место для гнездования, птицы сохранились преимущественно за счет труднодоступности мест обитания и удаления от населённых пунктов».
К сожалению, долгий и сложный путь — не самое тяжёлое испытание для пернатых. Распашка территорий, где гнездятся птицы, подрезка деревьев, весенний пал травы — всё сильно осложняет их существование. А для мигрирующих птиц актуальной угрозой становятся шумовое загрязнение, столкновение с проводами и транспортом, применение ядохимикатов в сельском хозяйстве, рыболовные сети.
Жильё, еда…
Птиц, как и людей, волнует «жилищный вопрос». У каждого вида свои предпочтения, но если взять пернатых в целом, то сооружать гнездо они могут где угодно. В норках, выкопанных на склоне — как береговые ласточки или зимородки. На отмели, в зарослях камыша, как утки-лысухи. На земле, в кустарниках и на деревьях.
Если «жизнь заставит», птицы могут и сменить свои «гнездовые традиции». Можно вспомнить хотя бы бакланов в окрестностях Щёлкино, которые в конце 80-х годов прошлого века лишились из-за создания охладителя для АЭС привычных мест для выведения птенцов. И они переместились с земли… на деревья. Причём переселение оказалось выгодным: тут гнёзда не тревожили ни лисы, ни бездомные собаки.
Городским птицам сейчас приходится нелегко. С каждым годом из-за сужения зелёных зон и интенсивной обрезки растений конкуренция за жильё и еду всё выше. Помогают ли люди?
«В марте и начале апреля птицы уже начинают подыскивать себе жилплощадь, — рассказал севастопольский биолог, школьный учитель и любитель крымских птиц Василий Коноренко. — Ещё со школы нас учат, что сколотить скворечник, засыпать в него семечек и орешков — это доброе дело для городских птичек. И это правда, если забыть про один нюанс: слишком много добра — тоже плохо».
Весной, считает он, стоит прекращать подсыпать семечки в кормушки. Летом, когда птицы понимают, что они могут просто прилететь к кормушке и быстро добыть пропитание, они начинают лениться. Не ловят насекомых, которые чрезвычайно важны в этот период для них и их маленьких птенцов. Их рацион скудеет, а это может привести к болезням.
Летом кормушки могут стать также рассадником птичьих паразитов, которые на солнце быстрее размножаются и легче выживают.
«Очень часто у птиц под кормушками живут “прихлебалы”: белки и мелкие грызуны, — напомнил Василий Коноренко. — Мыши и крысы с удовольствием подбирают куски хлеба, семена и питаются всем, что попадется. Также едой синичек и скворцов любят поживиться и голуби. Все они многими считаются нежелательными городскими жителями».
В общем, если есть желание помочь птицам — например, пригласить их в домик, выстроенный своими руками, сначала надо присмотреться. Скворечник, синичник или жилище для других пернатых лучше вешать в тех местах, где вы уже видели птиц. Ещё лучше — спрятать домик среди листвы или веток. Стенку, в которой находится «вход», нельзя гладко зачищать, ошкуривать. Она должна быть шершавой, чтобы птицы могли цепляться за неё коготками, пробираясь к летку. Размещать домики нужно достаточно высоко, чтобы до них не добрались кошки: от 4 метров и выше.
КСТАТИ
- В Крыму насчитывается 336 видов птиц — и гнездящихся, и регулярно встречающихся.
- Красная Книга Крыма включает 69 редких видов.
- Когда-то в Севастополе и некоторых крымских городах гнездились соловьи. Из-за интенсивной вырубки кустарников и сокращения зелёных зон численность этих птиц резко сократилась.