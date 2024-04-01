Птичий день. В Крыму стали чаще останавливаться розовые фламинго

В общем, если есть желание помочь птицам — например, пригласить их в домик, выстроенный своими руками, сначала надо присмотреться. Скворечник, синичник или жилище для других пернатых лучше вешать в тех местах, где вы уже видели птиц. Ещё лучше — спрятать домик среди листвы или веток. Стенку, в которой находится «вход», нельзя гладко зачищать, ошкуривать. Она должна быть шершавой, чтобы птицы могли цепляться за неё коготками, пробираясь к летку. Размещать домики нужно достаточно высоко, чтобы до них не добрались кошки: от 4 метров и выше.