Училась в школе и в тайне от родителей работала танцовщицей в клубах: как жила в Уфе умершая экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону

На судьбоносный для себя телепроект «Дом-2» девушка попала в 2011 году. Она говорила, что пошла туда исключительно для того, чтобы найти свою любовь. И, казалось, так и случилось: у нее закрутился роман с Иваном Барзиковым. Но, увы, отношения продлились недолго. Новым избранником Либерж стал Евгений Руднев. Пара зашла настолько далеко, что даже сыграла свадьбу. Однако брак практически сразу дал трещину — и они развелись спустя полгода.