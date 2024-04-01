Училась в школе и в тайне от родителей работала танцовщицей в клубах: как жила в Уфе умершая экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону

Накануне, 31 марта, стало известно о смерти бывшей участницы популярного телепроекта «Дом-2» — 36-летней Либерж Кпадону. Она скончалась в собственной квартире в Подмосковье. Ранее утверждалось, что ее тело обнаружили лишь 41 день спустя после смерти, однако это вызывает сомнения. Так, соседка Либерж сказала KP.RU, что лично ее видела 21 марта.
ЧТО ПРОИСХОДИЛО С ЛИБЕРЖ НЕЗАДОЛГО ДО СМЕРТИ.
В январе текущего года Либерж заболели гриппом — его последствия она переносила тяжело, резко похудев на семь килограммов. Последние дни перед смертью Кпадону выкладывала видео из больницы и рассказывала об обследованиях.
Пока не ясно, от чего умера Кпадону, но известно, что она долгие годы страдала от сахарного диабета. А недавно у нее в легком обнаружили новообразование. По этой причине она регулярно лежала в больнице с начала года.
14 февраля в своих соцсетях Либерж опубликовала тревожный ролик: экс-участница «Дома-2» призналась, что ей предстоит пройти через операцию, и она очень переживает на этот счет. Это была последняя ее запись.
— Милые мои. Сейчас надо молиться. По-другому не скажешь. Надеюсь, после я вам сообщу как… Если вдруг не сообщу, то не поминайте лихом. Всех люблю, всех целую. Ни на кого зла нету, — сказала Кпадону на видео.
ЛИБЕРЖ В УФЕ.
Судьба Либерж была тесно связана со столицей Башкирии — Уфой. В 15-летнем возрасте она переехала сюда из Питера вместе с родителями. Папа у нее родом из африканского города Бенина, а мама — уроженка башкирского города Октябрьского.
— Когда мне было 15, папу — кандидата геолого-минералогических наук — пригласили на работу в Уфу в «Башнефтегеофизику». Поначалу после Питера мне здесь не понравилось. В школе пришлось учить башкирский. Это было проблематично, я вообще об этом языке раньше не слышала, — признавалась Либерж в интервью с «КП-Уфа».
Через год после приезда в Уфу Кпадону в тайне от родителей устроилась танцовщицей в двух культовых клубах: «Проспект» и «А-Кафе». Юная девушка идеально подходила для этой работы, потому что всегда поддерживала себя в форме, да и в целом была спортсменкой — ее дважды признавали чемпионкой Санкт-Петербурга по легкой атлетике.
— Тренер просил родителей оставить меня в Питере, но они были против. И тогда я назло родителям стала курить, а чтобы как-то заменить спорт, стала танцевать. Я отпрашивалась на дискотеку, а сама шла работать. А спалилась, когда перестала просить деньги, — признавалась Либерж.
«ДОМ-2» И ПОЛУГОДИЧНЫЙ БРАК.
После окончания школы в башкирской столице Либерж переехала в Москву, где поступила в вуз и училась на организатора культурно-массовых мероприятий. При этом студентка продолжала работать танцовщицей гоу-гоу и исполняла песни. А еще она смогла попасть на эпизодическую роль в фильме «Вождь краснокожих».
На судьбоносный для себя телепроект «Дом-2» девушка попала в 2011 году. Она говорила, что пошла туда исключительно для того, чтобы найти свою любовь. И, казалось, так и случилось: у нее закрутился роман с Иваном Барзиковым. Но, увы, отношения продлились недолго. Новым избранником Либерж стал Евгений Руднев. Пара зашла настолько далеко, что даже сыграла свадьбу. Однако брак практически сразу дал трещину — и они развелись спустя полгода.
После развода Либерж покинула «Дом-2» и стала строить бизнес: открыла ювелирный салон «ЛиберЖе», однако его в скором времени пришлось закрыть из-за убытков. Девушка не отчаялась и ушла в новые проекты: основала танцевальную школу и стала совладелицей ресторана «Дикое яблоко», он специализировался на правильном питании. За последние восемь лет Капдону также успела открыть свою студию звукозаписи, салон лазерной эпиляции и удаления татуировок.