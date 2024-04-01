В Кишиневе выросло число случаев кори

«Две вспышки кори зарегистрированы в Кишиневе. Есть очаг в центре для беженцев на улице Тестемицану, где было подтверждено 13 случаев кори и еще 10 случаев под подозрением. И в семье один случай подтвержден лабораторными анализами, пять детей под подозрением», — заявил Балован на заседании городских служб.