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В Кишиневе выросло число случаев кори

Управление здравоохранения: число случаев кори в Кишиневе выросло до 14.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 1 апр — РИА Новости. В Кишиневе зарегистрировали две вспышки кори, заболели 14 детей, еще 15 случаев пока не подтверждены, сообщил замначальника управления здравоохранения мэрии города Владимир Болокан.

Ранее в центре временного размещения беженцев в столице Молдавии было выявлено 12 случаев кори у детей. Еще один случай был диагностирован у четырехлетней девочки из Кишинева.

«Две вспышки кори зарегистрированы в Кишиневе. Есть очаг в центре для беженцев на улице Тестемицану, где было подтверждено 13 случаев кори и еще 10 случаев под подозрением. И в семье один случай подтвержден лабораторными анализами, пять детей под подозрением», — заявил Балован на заседании городских служб.

По его словам, все дети, у которых диагностирована корь, находятся в больнице. Балован призвал родителей не отказываться от вакцинации.

Национальный центр общественного здоровья в прошлом году диагностировал в Молдавии всего три случая кори.

В соседней Румынии в конце прошлого года была объявлена эпидемия кори.

здоровье