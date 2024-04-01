В Кишиневе выросло число случаев кори

КИШИНЕВ, 1 апр — РИА Новости. В Кишиневе зарегистрировали две вспышки кори, заболели 14 детей, еще 15 случаев пока не подтверждены, сообщил замначальника управления здравоохранения мэрии города Владимир Болокан.
Ранее в центре временного размещения беженцев в столице Молдавии было выявлено 12 случаев кори у детей. Еще один случай был диагностирован у четырехлетней девочки из Кишинева.
«Две вспышки кори зарегистрированы в Кишиневе. Есть очаг в центре для беженцев на улице Тестемицану, где было подтверждено 13 случаев кори и еще 10 случаев под подозрением. И в семье один случай подтвержден лабораторными анализами, пять детей под подозрением», — заявил Балован на заседании городских служб.
По его словам, все дети, у которых диагностирована корь, находятся в больнице. Балован призвал родителей не отказываться от вакцинации.
Национальный центр общественного здоровья в прошлом году диагностировал в Молдавии всего три случая кори.
В соседней Румынии в конце прошлого года была объявлена эпидемия кори.