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Вестибюль станции «Технологический институт 1» будет работать по всем дням недели

Петербуржцев предупредили, что с 3 апреля по 24 мая изменяется режим работы вестибюля «Технологического института 1». Станция будет открыта для горожан все семь дней недели, сообщили в пресс-службе метрополитена Петербурга.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Режим работы изменяется в связи с капитальным ремонтом эскалатора. Петербуржцы смогут воспользоваться вестибюлем в любой день недели на протяжении почти двух месяцев.

В настоящее время станция работает в смешанном режиме: в воскресенье и в праздничные дни она закрыта на вход и выход.

Ранее жителей города предупредили о закрытии станции «Удельная» на капитальный ремонт с 1 июня. Реконструкцию проведут впервые за 42 года. Для удобства горожан Петербург запустит дополнительно 13 маршрутов наземного транспорта.