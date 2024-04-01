Вестибюль станции «Технологический институт 1» будет работать по всем дням недели

Режим работы изменяется в связи с капитальным ремонтом эскалатора. Петербуржцы смогут воспользоваться вестибюлем в любой день недели на протяжении почти двух месяцев.
В настоящее время станция работает в смешанном режиме: в воскресенье и в праздничные дни она закрыта на вход и выход.
Ранее жителей города предупредили о закрытии станции «Удельная» на капитальный ремонт с 1 июня. Реконструкцию проведут впервые за 42 года. Для удобства горожан Петербург запустит дополнительно 13 маршрутов наземного транспорта.