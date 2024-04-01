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В Омске 5-летний ребёнок пропал из детского сада

Дом мальчика расположен в километре от садика.

Источник: Om1.ru

В Омске прокуратура провела проверку по факту самовольного ухода ребёнка из детского сада. ЧП случилось ещё 8 февраля. В полицию обратилась мама 5-летнего мальчика. Она рассказала, что её сын, который был в детском саду, потерялся.

Выяснилось, что мама мальчика позвонила воспитателю группы и попросила отправить ребёнка одеваться перед её приходом. Мальчик оделся и ушёл из детского сада, так и не дождавшись мамы.

Через некоторое время стало известно, что дошкольник самостоятельно добрался до дома, который был расположен в километре от детского сада. К счастью, с ребёнком ничего не случилось.

После прокурорской проверки в адрес заведующей детского сада было вынесено представление, по результатам рассмотрения которого воспитатель привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, решается вопрос о привлечении ответственных лиц образовательного учреждения к административной ответственности.