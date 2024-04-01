В Казани стал известен порядок проведения Ураза-байрама в мечетях

В среду, 10 апреля, в Татарстане отметят Ураза-байрам — праздник, завершающий священный месяц Рамадан. В этот день, по традиции, верующие отправятся в мечети, чтобы принять участие в праздничной молитве (гает-намазе).
Мечети Казани откроют свои двери для чтения Корана с 06:30 утра. После чтения, в 07:00, начнется проповедь, за которой последует праздничный намаз в 07:30. Эту информацию предоставило Духовное управление мусульман Республики Татарстан.
Ураза-байрам — это время радости и благодарности Аллаху за силу воли, показанную во время месяца Рамадан, когда верующие соблюдают пост, воздерживаясь от пищи и воды с рассвета до заката. Праздник символизирует очищение души и тела.
Ранее мы писали, что 10 апреля в Татарстане будет отмечаться один из важнейших мусульманских праздников — Ураза-байрам, завершающий священный месяц Рамадан. В этот день верующие соберутся в мечетях республики для совершения праздничной молитвы (гает-намаза).