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В Волгоград после потепления придет сильный ветер и дожди

В Волгоградской области апрель начался с 20 градусов выше нуля. Но совсем скоро погода испортится.

Сейчас в Ричмонде: +9° 0 м/с 93% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: Волгоградская правда

По данным регионального ЦГМС, 2 и 3 апреля пройдет без дождей. Во вторник ветер усилится до 15−18 м/с, в среду — 7−12 м/с. Днем столбики термометров будут подниматься до +23 и +25 градусов.

В четверг, 4 апреля, погода испортится. В Волгограде и области возможны осадки. Порывы ветра составят 7−12 м/с, а воздух прогреется до +18 градусов.

Особенно сильные осадки ожидаются к концу рабочей недели. Во время дождя ветер усилится до 8 м/с, а температура днем составит +13 градусов.

В выходные дождей не прогнозируют. 6 и 7 апреля столбики термометров днем поднимутся до +12 градусов.