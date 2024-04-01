В Волгоград после потепления придет сильный ветер и дожди

По данным регионального ЦГМС, 2 и 3 апреля пройдет без дождей. Во вторник ветер усилится до 15−18 м/с, в среду — 7−12 м/с. Днем столбики термометров будут подниматься до +23 и +25 градусов.
В четверг, 4 апреля, погода испортится. В Волгограде и области возможны осадки. Порывы ветра составят 7−12 м/с, а воздух прогреется до +18 градусов.
Особенно сильные осадки ожидаются к концу рабочей недели. Во время дождя ветер усилится до 8 м/с, а температура днем составит +13 градусов.
В выходные дождей не прогнозируют. 6 и 7 апреля столбики термометров днем поднимутся до +12 градусов.