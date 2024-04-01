Ростовскую трассу под Волгоградом перекроют 3 апреля из-за испытаний моста

Движение автомобильного транспорта через мост у Калача-на Дону на 87 километре трассы Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск ограничат 3 апреля 2024 года из-за испытаний несущих конструкций моста. Машины с 1.00 ночи до 5.00 утра будут пропускать с перерывами в 15 минут, сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
— Предпроектные испытания необходимы для определения состояния несущих пролетных строений моста, чья длина составляет почти 100 метров, — рассказали в управлении.
На мосту через Дон проведут статические и динамические испытания несущих конструкций, оценят их работу под нагрузкой. Подобные исследования проводят регулярно, чтобы не пропустить возникновение проблем и вовремя принять меры.
Работы проведут ночью, когда трафик минимальный. Останавливать машины будут несколько раз на 15 минут. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к небольшим неудобствам.