Аномальная традиция: апрель будет очень теплым и «разбудит» реки

— Уже сейчас давление понижается. Сейчас мы находимся на барическом гребне, поэтому у нас солнце. Уже завтра мы будем в власти циклона. Но, находясь на его периферии, у нас будут южные потоки, которые принесут теплый средиземноморский воздух и поэтому температурный фон будет достаточно высоким. А так как будем находиться в теплом секторе циклона, то существенных осадков не прогнозируется. Однако во второй половине недели холодный фронт все-таки пройдет через нашу территорию и даст нам осадки в виде дождя, — рассказал Аухадеев.