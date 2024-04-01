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На Дворцовой площади прошла первая репетиция оркестра ко Дню Победы

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга 1 апреля прошла первая репетиция оркестра к военному параду на День Победы. Фотограф «Фонтанки» подсмотрел за этим утренним действом.

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Стройными рядами военные передвигались по площади, заполнив ее торжественной музыкой.

Несмотря на дождливую погоду в первый день апреля, оркестры отработали сводную тренировку от начала до конца: выход на площадь, перестроение, строевые приемы во время движения и на месте, исполнение маршей и гимна России.

«В состав сводного военного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона от Росгвардии входят оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии, 33-й бригады оперативного назначения, специального моторизованного полка, центра подготовки личного состава и Санкт-Петербургского военного института Росгвардии», — уточнили в Telegram-канале Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.

Парады, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в 28 городах России. Об этом 20 марта сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также он отметил, что в торжественных мероприятиях примут участие «свыше пятидесяти тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники».