На Дворцовой площади прошла первая репетиция оркестра ко Дню Победы

Стройными рядами военные передвигались по площади, заполнив ее торжественной музыкой.
Несмотря на дождливую погоду в первый день апреля, оркестры отработали сводную тренировку от начала до конца: выход на площадь, перестроение, строевые приемы во время движения и на месте, исполнение маршей и гимна России.
«В состав сводного военного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона от Росгвардии входят оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии, 33-й бригады оперативного назначения, специального моторизованного полка, центра подготовки личного состава и Санкт-Петербургского военного института Росгвардии», — уточнили в Telegram-канале Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.
Парады, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в 28 городах России. Об этом 20 марта сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также он отметил, что в торжественных мероприятиях примут участие «свыше пятидесяти тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники».