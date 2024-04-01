Сначала нормально, а потом очень жарко: синоптики рассказали, каким будет лето в Пермском крае

Пока еще апрель, но все мы с большим нетерпением ждем лета — поры отпусков, загородного отдыха и поездок на море. Каким оно будет? Жарким или дождливым? В Гидрометцентре России опубликовали прогноз погоды сразу на ближайшие полгода — до сентября. Правда, уточнили, что такие долгосрочные прогнозы сбываются лишь процентов на 70.
В целом специалисты ведомства прогнозируют довольно теплое лето с температурным режимом около и выше многолетних значений. Рассказываем, что пообещали синоптики конкретно Пермскому краю.
Для нашего региона, как и многих других, в апреле температура будет гораздо комфортнее, чем в последний месяц весны. Аномальное тепло распространится почти на всей территории России, в том числе в Пермском крае и всем Приволжье.
Об этом свидетельствуют и данные сайта Опасных природных явлений Пермского края. Региональные метеорологи сообщают о том, что месяц начнется с выноса тропического воздуха со стороны Сахары.
— До Пермского края тропический воздух тоже доберется, и первая пятидневка апреля ожидается очень теплой, с активным снеготаянием и повышением температуры до +15…+17 градусов, — сообщают синоптики. — Однако такое раннее тепло на Урале не бывает стабильным. Существенное похолодание ожидается уже в конце недели.
Однако долгосрочный прогноз указывает на то, выносы тропического воздуха будут неоднократными. Ожидается более длительная волна тепла с серией температурных рекордов, и среднемесячная температура в апреле будет выше нормы на 3 — 5 градусов.
— Такого теплого апреля не было в Перми с 2012 года, — подчеркивают синоптики.
А вот в мае погода закапризничает, выше нормы температура ожидается лишь в некоторых северных регионах.
Июнь тоже не удивит погодными аномалиями — ни адской жары, ни проливных дождей в нашем регионе не ожидается. Погода, обещают синоптики, будет такой, как положено по климатическим нормам.
А вот июль ожидается аномально жарким сразу в нескольких регионах Приволжского федерального округа, в том числе и в Пермском крае. Что будет с осадками, не совсем понятно, но в соседних регионах, например, в Екатеринбурге и Уфе ожидается серьезная засуха.
Самым знойным август будет на юге страны, в том числе на черноморских курортах Крыма. Также жара охватит почти все северное побережье — от Баренцева моря до моря Лаптевых.
А Перми остается ждать проливных дождей. Вместе с нами под зонтиками будут ходить жители Краснодарского края, Приморья, Бурятии, Забайкалья, республики Коми и части Тюменской области. А вот на южной Волге август будет сухим.
Зато в сентябре пермяков ждет настоящее бабье лето. Мы — в числе регионов, которым Гидрометцентр обещает аномальное тепло. К слову, порадует бархатный сезон и курорты Краснодарского края.