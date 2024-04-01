Сначала нормально, а потом очень жарко: синоптики рассказали, каким будет лето в Пермском крае

Пока еще апрель, но все мы с большим нетерпением ждем лета — поры отпусков, загородного отдыха и поездок на море. Каким оно будет? Жарким или дождливым? В Гидрометцентре России опубликовали прогноз погоды сразу на ближайшие полгода — до сентября. Правда, уточнили, что такие долгосрочные прогнозы сбываются лишь процентов на 70.