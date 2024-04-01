Новый государственный театр «Драм. Площадка» откроют в Петербурге. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
— В основе труппы нового театра будут совсем молодые артисты, выпускники, которые в 2022 году основали одноименный негосударственный театр. Сейчас в репертуаре учреждения уже шесть постановок по произведениям отечественной и зарубежной драматургии, — отметили градоначальник.
С инициативой создания такого театр весной прошлого года во время заседания Совета по культуре обратились представители Союза театральных деятелей. Предложение получило одобрение и вошло в концепцию развития сферы культуры Петербурга.
Ожидается, что в ближайшие два месяца будет утвержден руководящий и актерский составы театра, а также презентована программа его развития. Отметим, что афиша нового культурного учреждения будет весьма разнообразной: от концерта-вербатима до семейных спектаклей.