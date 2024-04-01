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Новый государственный театр «Драм. Площадка» откроют в Петербурге

В Северной столице появится новое культурное учреждение.

Источник: Александр Беглов — Telegram

Новый государственный театр «Драм. Площадка» откроют в Петербурге. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

— В основе труппы нового театра будут совсем молодые артисты, выпускники, которые в 2022 году основали одноименный негосударственный театр. Сейчас в репертуаре учреждения уже шесть постановок по произведениям отечественной и зарубежной драматургии, — отметили градоначальник.

С инициативой создания такого театр весной прошлого года во время заседания Совета по культуре обратились представители Союза театральных деятелей. Предложение получило одобрение и вошло в концепцию развития сферы культуры Петербурга.

Ожидается, что в ближайшие два месяца будет утвержден руководящий и актерский составы театра, а также презентована программа его развития. Отметим, что афиша нового культурного учреждения будет весьма разнообразной: от концерта-вербатима до семейных спектаклей.

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