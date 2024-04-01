Новый государственный театр «Драм. Площадка» откроют в Петербурге

— В основе труппы нового театра будут совсем молодые артисты, выпускники, которые в 2022 году основали одноименный негосударственный театр. Сейчас в репертуаре учреждения уже шесть постановок по произведениям отечественной и зарубежной драматургии, — отметили градоначальник.