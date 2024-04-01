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«Котлы работают на минималках»: в администрации Калининграда рассказали, почему не отключают отопление

Среднесуточная температура за 5 суток не достигла +8°С.

Источник: AP 2023

Отопление в многоквартирных домах в Калининграде пока отключать не планируют, потому что не зафиксирована среднесуточная температура выше 8. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.

«По нормам закона, отопительный сезон заканчиваем, когда среднесуточная температура держится не ниже +8 градусов пять суток. Пока эти параметры не зафиксированы», — уточнили в мэрии.

На теплоисточниках «Калининградтеплосеть» подача тепла осуществляется по графику, в зависимости от температуры воздуха. На сегодняшний день котлы работают на минимальных параметрах.

В выходные на градусниках за окном калининградцы фиксировали +22°С. Впрочем, на неделе ожидается похолодание: синоптики прогнозируют даже снег.

ЖКХ