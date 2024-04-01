«Котлы работают на минималках»: в администрации Калининграда рассказали, почему не отключают отопление

Отопление в многоквартирных домах в Калининграде пока отключать не планируют, потому что не зафиксирована среднесуточная температура выше 8. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.
«По нормам закона, отопительный сезон заканчиваем, когда среднесуточная температура держится не ниже +8 градусов пять суток. Пока эти параметры не зафиксированы», — уточнили в мэрии.
На теплоисточниках «Калининградтеплосеть» подача тепла осуществляется по графику, в зависимости от температуры воздуха. На сегодняшний день котлы работают на минимальных параметрах.
В выходные на градусниках за окном калининградцы фиксировали +22°С. Впрочем, на неделе ожидается похолодание: синоптики прогнозируют даже снег.