В Новосибирске в июле прогнозируют аномальное похолодание

Согласно прогнозу, в апреле в столице Сибири температура воздуха и осадки будут в пределах нормы. Средняя температура этого месяца составляет +4,5 градуса, а количество осадков — 25 миллиметров. На территории Новосибирской области возможно аномальное количество осадков.
Погоду в мае в мегаполисе также прогнозируют в пределах нормы. Средняя температура в таком случае составит +12,5 градусов, количество осадков — 34 миллиметра.
В июле возможно снижение среднемесячной температуры ниже нормы, которая обычно составляет +20,2 градуса. Также возможно увеличение количества осадков, превышающее норму в 69 миллиметров.
В августе и сентябре в Новосибирской области не ожидается никаких погодных аномалий.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске на этой неделе прогнозируется потепление до +12 градусов.