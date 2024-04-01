В Новосибирске в июле прогнозируют аномальное похолодание

Согласно прогнозу, в апреле в столице Сибири температура воздуха и осадки будут в пределах нормы. Средняя температура этого месяца составляет +4,5 градуса, а количество осадков — 25 миллиметров. На территории Новосибирской области возможно аномальное количество осадков.