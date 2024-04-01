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В Новосибирске в июле прогнозируют аномальное похолодание

В Новосибирске прогнозируется аномальное похолодание в июле. Соответствующий прогноз опубликовал Гидрометцентр России.

Сейчас в Ричмонде: +9° 0 м/с 93% 755 мм рт. ст. +13°

Согласно прогнозу, в апреле в столице Сибири температура воздуха и осадки будут в пределах нормы. Средняя температура этого месяца составляет +4,5 градуса, а количество осадков — 25 миллиметров. На территории Новосибирской области возможно аномальное количество осадков.

Погоду в мае в мегаполисе также прогнозируют в пределах нормы. Средняя температура в таком случае составит +12,5 градусов, количество осадков — 34 миллиметра.

В июле возможно снижение среднемесячной температуры ниже нормы, которая обычно составляет +20,2 градуса. Также возможно увеличение количества осадков, превышающее норму в 69 миллиметров.

В августе и сентябре в Новосибирской области не ожидается никаких погодных аномалий.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске на этой неделе прогнозируется потепление до +12 градусов.