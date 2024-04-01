Круговой маршрут по стене Нижегородского кремля возобновит работу 3 апреля

Круговой маршрут по стене Нижегородского кремля откроется 3 апреля. Об этом сообщили в группе НГИАМЗ во «ВКонтакте».
Как отмечается, протяженность боевого хода в крепости в Нижнем Новгороде составляет 2,1 км. Уже через пару дней жители города и туристы смогут прогуляться по Нижегородскому кремлю и посмотреть на панораму города с высоты.
Кроме того, в Дмитровской, Никольской и Ивановской башнях открыты выставки, а Тайницкая и Георгиевская башни будут смотровыми площадками.
Посетить маршрут можно с 10:00 до 19:00. Стоит учесть, что касса работает до 18:00.