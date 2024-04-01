Жители Воронежа сообщили о сильном задымлении в Подгорном

В МЧС сообщили, что в районе озера Круглое в Коминтерновском районе Воронежа произошел ландшафтный пожар. Огонь распространился на общую площадь порядка 1,5 гектара. Четыре пожарных расчета тушили загоревшуюся траву в течение часа.