Жители Воронежа сообщили о сильном задымлении в Подгорном

Жителям Подгорного в Воронеже утром 1 апреля нечем было дышать. Над населенным пунктом расстелился дым, который покрыл огромную часть микрорайона.
В МЧС сообщили, что в районе озера Круглое в Коминтерновском районе Воронежа произошел ландшафтный пожар. Огонь распространился на общую площадь порядка 1,5 гектара. Четыре пожарных расчета тушили загоревшуюся траву в течение часа.
На текущий момент дознаватели МЧС выясняют причину возгорания и виновных лиц. Напомним, что с 1 апреля в Воронежской области введен особый противопожарный режим.
— Виновный будет привлечен к ответственности. Штраф на физическое лицо — от 10 до 20 тысяч рублей, — уточнили в службе спасения.