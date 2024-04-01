Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Воронежа сообщили о сильном задымлении в Подгорном

Пресс-служба МЧС объяснила причины задымления.

Жителям Подгорного в Воронеже утром 1 апреля нечем было дышать. Над населенным пунктом расстелился дым, который покрыл огромную часть микрорайона.

В МЧС сообщили, что в районе озера Круглое в Коминтерновском районе Воронежа произошел ландшафтный пожар. Огонь распространился на общую площадь порядка 1,5 гектара. Четыре пожарных расчета тушили загоревшуюся траву в течение часа.

На текущий момент дознаватели МЧС выясняют причину возгорания и виновных лиц. Напомним, что с 1 апреля в Воронежской области введен особый противопожарный режим.

— Виновный будет привлечен к ответственности. Штраф на физическое лицо — от 10 до 20 тысяч рублей, — уточнили в службе спасения.

МЧС
штрафы