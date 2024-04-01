В Иркутской области открыто первое детское ожоговое отделение

Главный врач ГИМДКБ Владимир Новожилов сообщил, что для лечения ожоговых пациентов в отделении была закуплена необходимая медицинская техника, специализированные кровати для обеспечения комфорта и минимальной травматизации обожженных поверхностей. Ожидается, что дети со всего региона будут получать специализированную медицинскую помощь в этом отделении, с транспортировкой с помощью скорой медицинской помощи и санитарной авиации. Первого пациента из отдаленной территории уже ожидают в новом отделении.