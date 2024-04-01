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В Иркутской области открыто первое детское ожоговое отделение

Ранее дети получали специализированную медицинскую помощь в ожоговом центре Иркутской городской клинической больницы № 3.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

1 апреля открылось первое детское ожоговое отделение в Иркутской области, расположенное в Городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице (ГИМДКБ). Ранее дети получали специализированную медицинскую помощь в ожоговом центре Иркутской городской клинической больницы № 3, где они находились вместе с взрослыми.

— Исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов ознакомился с работой нового отделения. На оснащение было выделено 20 миллионов рублей из бюджета региона, — говорят в пресс-службе региона.

Главный врач ГИМДКБ Владимир Новожилов сообщил, что для лечения ожоговых пациентов в отделении была закуплена необходимая медицинская техника, специализированные кровати для обеспечения комфорта и минимальной травматизации обожженных поверхностей. Ожидается, что дети со всего региона будут получать специализированную медицинскую помощь в этом отделении, с транспортировкой с помощью скорой медицинской помощи и санитарной авиации. Первого пациента из отдаленной территории уже ожидают в новом отделении.

медицина