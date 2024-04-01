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Не расслабляйтесь, Молдову ждёт очередная геомагнитная буря: Что делать метеозависимым людям, чтобы избежать кризиса

У кого-то опять не будет настроения и начнёт болеть голова.

Магнитная буря вновь накроет Землю из-за очередной вспышки на солнце.

3, 4 и 5 апреля на Землю обрушится геомагнитная буря силой 3−4 балла.

В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций и больше гуляйте на свежем воздухе.

Специалисты утверждают, что для снижения метеочувствительности необходимо обеспечить достаточную продолжительность сна (7 — 8 часов). Для повышения защитных свойств организма можно проводить закаливание путем контрастного душа, обливания холодной водой, посещения сауны.

Перед началом магнитной бури можно выпить 1 таблетку аспирина, чтобы снять боль и понизить вязкость крови.

В неблагоприятные дни следует уменьшить количество калорий в пище приблизительно на ⅓, ограничить употребление углеводов и жиров.

При хронических заболеваниях нужно разобраться, когда самочувствие становится хуже (во время, накануне или после бури) и в зависимости от этого употреблять дополнительные медикаменты (по рекомендации врача) или увеличить дозировку уже принимаемых препаратов.

Берегите себя и будьте здоровы.

космос
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