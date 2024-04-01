Скорость движения на новом Борском мосту ограничили до 40 км/ч

Ограничение скорости ввели на новом Борском мосту из-за увеличения потока машин. Об этом сообщили в ЦРТС Нижегородской области.
Теперь автомобилисты должны двигаться по переправе со скоростью не более 40 км/ч. Это сделано из-за увеличившегося трафика в связи с закрытием старого Борского моста и организацией реверсивного движения на новом мосту.
Контролировать скорость потока будет комплекс автоматической фотовидеофиксации, который находится на съезде с моста со стороны Бора.
«В данный момент на переправе установлен трехсекционный реверсивный светофор. Он действует только на среднюю полосу. При этом движение по крайним полосам осуществляется в постоянном режиме: на выезд и въезд в Нижний Новгород», — напомнили в ведомстве.
Напомним, что старый Борский мост планируют вновь начать открывать для движения в ноябре. Тогда могут запустить по одной полосе и продолжить работы на остальной части переправы. Полностью ремонт Борского моста завершится в ноябре 2025 года.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородцам разъяснили правила реверсивного движения на Борском мосту.