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Скорость движения на новом Борском мосту ограничили до 40 км/ч

Контролировать скорость потока будет комплекс автоматической фотовидеофиксации.

Источник: Нижегородская правда

Ограничение скорости ввели на новом Борском мосту из-за увеличения потока машин. Об этом сообщили в ЦРТС Нижегородской области.

Теперь автомобилисты должны двигаться по переправе со скоростью не более 40 км/ч. Это сделано из-за увеличившегося трафика в связи с закрытием старого Борского моста и организацией реверсивного движения на новом мосту.

Контролировать скорость потока будет комплекс автоматической фотовидеофиксации, который находится на съезде с моста со стороны Бора.

«В данный момент на переправе установлен трехсекционный реверсивный светофор. Он действует только на среднюю полосу. При этом движение по крайним полосам осуществляется в постоянном режиме: на выезд и въезд в Нижний Новгород», — напомнили в ведомстве.

Напомним, что старый Борский мост планируют вновь начать открывать для движения в ноябре. Тогда могут запустить по одной полосе и продолжить работы на остальной части переправы. Полностью ремонт Борского моста завершится в ноябре 2025 года.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородцам разъяснили правила реверсивного движения на Борском мосту.