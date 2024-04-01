От −5 до +10. Омичам рассказали о температурных рекордах апреля

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали о том, какая погода ожидает омичей в начале апреля. Так, в ближайшие дни дневная температура будет расти. Уже 2 апреля воздух прогреется до +8 градусов в дневные часы, а к концу рабочей недели и вовсе потеплеет до +16.
Специалисты отмечают, что метеовесна в регионе наступила
Как рассказали порталу Om1.ru специалисты Обь-Иртышского УГМС, самым холодным апрель в Омске был в 1896 году. Тогда средняя температура составила −4,8 градуса. А самый жаркий апрель был зафиксирован в 2020 году, тогда средняя температура воздуха достигла +9,7 градуса.