Алиханов призвал калининградцев фотографировать канавы и водоемы

«Если вы до сих пор не узаконили свои канализационные стоки, пришло время это сделать. Присылайте в директ ваши контакты, специалисты свяжутся с вами, разъяснят как правильно оформить сети. Прошу присылать фото и видеоматериалы о найденных сливах в канавы и водоемы, в формате представленном на фото. Сделаем наш город чище вместе», — заявил Алиханов.