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Алиханов призвал калининградцев фотографировать канавы и водоемы

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сегодня, 1 апреля, признал, что получает множество обращений от калининградцев по дефектам на дорогах и тротуарах.

«Вся информация направлена в муниципальные администрации. В рамках содержания дорог все недочеты будут устранены», — кратко прокомментировал он.

Одновременно с этим губернатор также отметил, что начинаются работы по ликвидации незаконных выпусков нечистот в водоемы Калининграда — специалисты «Гидротехника» уже вышли на обследование городских ручьев и каналов.

«Если вы до сих пор не узаконили свои канализационные стоки, пришло время это сделать. Присылайте в директ ваши контакты, специалисты свяжутся с вами, разъяснят как правильно оформить сети. Прошу присылать фото и видеоматериалы о найденных сливах в канавы и водоемы, в формате представленном на фото. Сделаем наш город чище вместе», — заявил Алиханов.