Национальный проект «Кадры» в России в 2024 году

Национальный проект «Кадры» стал одним из пяти новых масштабных нацпроектов для улучшения жизни россиян, о запуске которых президент РФ объявил в своем послании Федеральному собранию. Проект запустят для недопущения нехватки в стране квалифицированных специалистов и для расширения возможностей профессиональной реализации граждан.
Суть нацпроекта «Кадры»
О запуске национального проекта «Кадры» стало известно из послания президента России Владимира Путина Федеральному cобранию 29 февраля 2024 года. Проект будет направлен на поддержку профессионального развития школьников и студентов: на то, чтобы они стали профессионалами в своем деле и, благодаря актуальному образованию, были готовы работать в условиях экономики XXI века.
Новый нацпроект поможет выстроить более крепкую связь между всеми ступенями образования — от школы до вуза: такие учреждения должны будут работать в едином векторе и на общий результат, при этом станет важным привлечение работодателей к планированию учебных программ.
Цели и основные задачи проекта «Кадры»
Целью национального проекта «Кадры» является подготовка отечественных высококвалифицированных кадров с учетом демографической ситуации, что повлияет на экономический рост и развитие России.
В приоритете при создании проекта «Кадры» — меры по увеличению эффективности межведомственной координации на этапах от выработки направлений обучения граждан до их трудоустройства с учетом удовлетворения кадровых нужд работодателей, а также меры по обеспечению доступа молодого населения к качественному образованию и профподготовке на всех уровнях.
Это позволит добиться структурного соответствия на российском рынке труда: подготовить и трудоустроить специалистов, которые помогут обеспечить технологический суверенитет страны, с профессиональной подготовкой в высшем, а также среднем специальном и дополнительном образовании. Так, до 2028 года для высокотехнологичных сфер в России требуется подготовить около 1 млн специалистов рабочих профессий.
Нацпроект «Кадры» будет состоять из двух частей. Одна из них связана с программой образования и соответствием новым приоритетам тех, кого готовят в рамках контрольных цифр приема и внебюджетной подготовки. Другая включает инфраструктурные изменения, инженерные школы в высшем образовании, иной взгляд на среднее специальное образование, а также федеральный проект «Профессионалитет» (согласно замыслу, 85% ребят, подготовленных в рамках «Профессионалитета», трудоустроят по их направлениям).
Также уже известно, что частью «Кадров» станет программа бесплатного переобучения, осуществляющаяся в рамках проекта «Демография».
Сроки реализации нацпроекта «Кадры»
Национальный проект «Кадры» стартует 1 января 2025 года. Его завершение намечено на 2030 год.
Стратегии развития национального проекта
Детали о стратегиях развития проекта «Кадры» еще не озвучены. Однако известно, что российское правительство уже приступило к работе по формированию структуры нацпроекта: основную роль сыграют меры по созданию и регулярному обновлению прогноза по трудовым ресурсам на пятилетний период (на основе потребности экономики в кадрах с учетом темпов производительности труда).
Первый кадровый прогноз сформируют к концу текущего года. Он, по сути, станет кадровым ориентиром для вузов, работодателей и регулятора: будет влиять на контрольные цифры приема в колледжах, вузах и формировать целевой прием.
В работе над структурой нацпроекта также участвуют профсоюзы, работодатели, региональные власти и образовательные учреждения.
Меры государственной поддержки
Подробности о мерах господдержки в рамках проекта «Кадры» пока не обнародованы. При этом с задачами нацпроекта связаны такие меры до 2030 года, как выделение 120 млрд рублей на переоснащение учебных корпусов колледжей и их общежитий, 124 млрд рублей — на ремонт вузовских общежитий, еще 400 млрд — на строительство 40 университетских кампусов.
Вопросы и ответы
Отвечаем на наиболее часто задаваемые вопросы о новом нацпроекте «Кадры».
Какие еще национальные проекты для развития детей есть в РФ?
С каждым годом возможности для развития молодого поколения в России только расширяются, и это происходит в том числе благодаря действующим в стране нацпроектам. Так, в рамках проекта «Демография» семьям с детьми выплачивают материнский капитал, который можно направить на образование ребенка, ежемесячную выплату на ребенка до трех лет, социальную адаптацию детей-инвалидов и другое. Благодаря проекту «Здравоохранение» обновляются и переоснащаются детские поликлиники, строятся новые детские больницы и их отдельные корпуса. Проект «Образование» предусматривает возведение школ, создание центров для дополнительного образования детей, появление современных мастерские в колледжах.
В развитии детей задействован и проект «Культура»: с его поддержкой осуществляется ремонт детских школ искусств, реконструируются детские театры и ТЮЗы. Благодаря «Цифровой экономике» школьники и студенты учатся программировать и проходят обучение в области искусственного интеллекта, а по проекту «Наука и университеты» на базе ведущих университетов для одаренных школьников создается сеть специализированных учебных научных центров.
Чем нацпроект «Образование» отличается от нацпроекта «Кадры»?
Проект «Образование» призван обеспечить возможности для самореализации и развития талантов ребенка вне зависимости от того, где он живет. В рамках этого нацпроекта создается новая образовательная инфраструктура (включая безбарьерную среду), школы и колледжи оснащаются необходимым для обучения современным оборудованием, развиваются центры дополнительного образования для детей и молодежи и проводятся помогающие карьерной реализации профессиональные конкурсы. Кроме того, нацпроект «Образование» предусматривает создание условий для становления гармонично развитой, социально ответственной личности, а также содействие участию населения в волонтерской деятельности.
В свою очередь, проект «Кадры» нацелен на подготовку отечественных квалифицированных кадров с учетом такого риска для устойчивого экономического развития России, как дефицит кадров и технологий. Цель этого нацпроекта — скоординировать профессиональную реализацию граждан с ресурсами образовательной системы и меняющимися требованиями рынка труда.
Какие нацпроекты в России есть на данный момент?
На сегодняшний день в стране действуют 14 проектов федерального масштаба:
- «Демография»;
- «Здравоохранение»;
- «Туризм и индустрия гостеприимства»;
- «Образование»;
- «Малое и среднее предпринимательство»;
- «Жилье и городская среда»;
- «Культура»;
- «Безопасные качественные дороги»;
- «Экология»;
- «Наука и университеты»;
- «Цифровая экономика»;
- «Производительность труда»;
- «Международная кооперация и экспорт»;
- «Модернизация транспортной инфраструктуры».
Еще пять новых крупных проектов — «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных» — правительство утвердит до конца текущего года.
Автор: Инесса Кухаришина.