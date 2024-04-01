Национальный проект «Кадры» в России в 2024 году

С каждым годом возможности для развития молодого поколения в России только расширяются, и это происходит в том числе благодаря действующим в стране нацпроектам. Так, в рамках проекта «Демография» семьям с детьми выплачивают материнский капитал, который можно направить на образование ребенка, ежемесячную выплату на ребенка до трех лет, социальную адаптацию детей-инвалидов и другое. Благодаря проекту «Здравоохранение» обновляются и переоснащаются детские поликлиники, строятся новые детские больницы и их отдельные корпуса. Проект «Образование» предусматривает возведение школ, создание центров для дополнительного образования детей, появление современных мастерские в колледжах.