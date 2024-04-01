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Снежный покров в Омске уменьшился наполовину

В некоторых степных районах области высота снега не превышает 16 см.

Сейчас в Ричмонде: +9° 3 м/с 87% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: Om1.ru

В Омске продолжает активно таять снег. За десять дней средняя высота снежного покровы уменьшилась практически вдвое.

«Средняя высота снежного покрова на 20 марта составляла 46 см. Снегосъёмка, которая была проведена в последний день марта, показала, что средняя высота снега уменьшилась до 25 см, что в пределах нормы. В степных районах она составляет 16 см, в лесостепных 22−25 см, в таежных районах — 43 см», — рассказала порталу Om1.ru Наталия Криворучко, начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Специалисты также рассказали, что в городе, по предварительным наблюдениям, уже наступила метеовесна — средняя температура воздуха устойчиво превысила 0 градусов. Так, метеорологическая весна пришла в регион 25—28 марта, что на 1−2 недели раньше срока.