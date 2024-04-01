Снежный покров в Омске уменьшился наполовину

«Средняя высота снежного покрова на 20 марта составляла 46 см. Снегосъёмка, которая была проведена в последний день марта, показала, что средняя высота снега уменьшилась до 25 см, что в пределах нормы. В степных районах она составляет 16 см, в лесостепных 22−25 см, в таежных районах — 43 см», — рассказала порталу Om1.ru Наталия Криворучко, начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».