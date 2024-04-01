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В Новосибирске почти 100 домов остались без отопления и горячей воды

НОВОСИБИРСК, 1 апреля, ФедералПресс. В Новосибирске без отопления и горячей воды остались 89 домов в ходе плановых и внеплановых отключений. Об этом сообщили на аппаратном совещании в правительстве региона.

«В настоящий момент в Новосибирске действует плановое отключение от ГВС и отопления. В зоне отключения находятся 89 объектов. Работы ведутся на улице Фабричной, до 22:00», — сказал и.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов.

Клемешов отметил, что отключение горячей воды и отопления были как аварийными, так и плановыми. Он пояснил, что в течение недели по СГК провели 59 отключений, из них внеплановых — 5, а 54 плановых, по «Горводоканалу» внеплановых — 6, а плановых — 20, по РЭС было 8 аварийных отключений.

Напомним, в Новосибирске на прошлой неделе Ипподромскую магистраль залило из-за очередной коммунальной аварии. На месте велись работы по устранению дефекта на магистральной теплосети диаметром 800 мм. на ул. Лескова.

ЖКХ