В Новосибирске почти 100 домов остались без отопления и горячей воды

Клемешов отметил, что отключение горячей воды и отопления были как аварийными, так и плановыми. Он пояснил, что в течение недели по СГК провели 59 отключений, из них внеплановых — 5, а 54 плановых, по «Горводоканалу» внеплановых — 6, а плановых — 20, по РЭС было 8 аварийных отключений.