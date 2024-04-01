Евпаторию признали одним из лучших городов России для семейного отдыха

В Воронеже назвали лауреатов I Всероссийской премии «Туристические города» (6+). Среди победителей — Евпатория, которая оказалась в числе лучших городов нашей страны для семейного отдыха, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на администрацию курорта.
Как сообщили организаторы, крымский курорт занял второе место в номинации «Город семейного туризма и отдыха», уступив лишь столице Кировской области и обогнав Мичуринск Тамбовской области.
Награждение лауреатов премии состоялось в Воронеже. В проекте участвовали 64 города из 42 регионов России. Шорт-лист был сформирован на основе предложений от организаторов профессиональных туристических конкурсов, премий и рейтингов, проведенных в 2023 году, а также профессиональных объединений в сфере туризма и индустрии гостеприимства, членов попечительского и экспертного совета «Туристических городов».