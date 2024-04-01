Евпаторию признали одним из лучших городов России для семейного отдыха

Награждение лауреатов премии состоялось в Воронеже. В проекте участвовали 64 города из 42 регионов России. Шорт-лист был сформирован на основе предложений от организаторов профессиональных туристических конкурсов, премий и рейтингов, проведенных в 2023 году, а также профессиональных объединений в сфере туризма и индустрии гостеприимства, членов попечительского и экспертного совета «Туристических городов».