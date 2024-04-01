В Крыму ввели новый автобусный маршрут «Судак — Прибрежное»

В Крыму 1 апреля запустили новый регулярный автобусный маршрут «Судак — Прибрежное». Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия «Крымтроллейбус».
— С 1 апреля 2024 года ГУП РК «Крымтроллейбус» приступил к обслуживанию нового автобусного маршрута № 12 «Судак — Прибрежное», — говорится в сообщении.
Расписание движения автобусов маршрута № 12 «Судак — Прибрежное» Справочник остановочных пунктов по маршруту автобуса № 12 «Судак — Прибрежное».
Длина полного оборотного рейса — 45,4 километра. Автобусы оборудованы системами кондиционирования и отопления, терминалами безналичной оплаты проезда, камерами видеонаблюдения, спутниковой навигацией ГЛОНАСС.
Напомним, в марте в Крыму открыли новые регулярные автобусные маршруты № 564−15 «Старый Крым — Феодосия» и № 9-А «АС Кировское — Старый Крым».