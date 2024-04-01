Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму ввели новый автобусный маршрут «Судак — Прибрежное»

Длина полного оборотного рейса составляет более 45 километров.

В Крыму 1 апреля запустили новый регулярный автобусный маршрут «Судак — Прибрежное». Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия «Крымтроллейбус».

— С 1 апреля 2024 года ГУП РК «Крымтроллейбус» приступил к обслуживанию нового автобусного маршрута № 12 «Судак — Прибрежное», — говорится в сообщении.

Расписание движения автобусов маршрута № 12 «Судак — Прибрежное» Справочник остановочных пунктов по маршруту автобуса № 12 «Судак — Прибрежное».

Длина полного оборотного рейса — 45,4 километра. Автобусы оборудованы системами кондиционирования и отопления, терминалами безналичной оплаты проезда, камерами видеонаблюдения, спутниковой навигацией ГЛОНАСС.

Напомним, в марте в Крыму открыли новые регулярные автобусные маршруты № 564−15 «Старый Крым — Феодосия» и № 9-А «АС Кировское — Старый Крым».