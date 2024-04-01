Ильсур Метшин: «По ремонту дворов мы перевалили через экватор»

Контролировать ход работ призывают и жителей Казани. Замечания и предложения можно оставить в социальных сетях программы, на официальном портале и по телефону на горячей линии: +7 (800)275−20−20. «В этом году поступило более 190 обращений, по каждому из них был дан ответ. Часть обращений касается дворов, вошедших в программу на этот год, другая часть содержат замечания и вопросы по состоянию территорий, которые были отремонтированы ранее», — сказал спикер. Он добавил, что узнать, вошел ли двор в программу благоустройства, можно на официальном сайте.