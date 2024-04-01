Ильсур Метшин: «По ремонту дворов мы перевалили через экватор»

В столице Татарстана в середине апреля начнутся работы по республиканской программе «Наш двор». В этом году планируется благоустроить территории 452 многоквартирных домов — улучшения коснутся порядка 100 тысяч жителей. На работы выделено 3 млрд 750 млн рублей, большую часть из которых направят на ремонт дорог площадью порядка 530 тыс. кв.м. Об этом на аппаратном совещании доложил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.
Всего за четыре года реализации программы «Наш двор» в столице РТ обновили территории 1820 многоквартирных домов. На работы направили порядка 10 млрд рублей.
«По ремонту дворов мы перевалили через экватор, больше половины территорий, которые нуждались в капитальном ремонте, приведены в порядок. Это 2,5 млн квадратных метров отремонтированных дорог, дополнительные 20 тысяч парковочных мест, тысячи новых опор освещения, километры линий», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин. Он добавил, что 400 тыс. жителей города теперь видят совсем другие дворы, которые изменились благодаря программе раиса республики Рустама Минниханова.
В этом году в Кировском и Московском районах обновят территории 103 домов, в Вахитовском и Приволжском районах — участки 112 жилых зданий, в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах — дворы 119 МКД. В Советском районе города работы проведут для жителей 118 домов.
Самым масштабным объектом программы 2024 года станет комплекс дворов 24 МКД, расположенных по улицам Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и Туфана Миннуллина. Общая площадь дворов составляет 98 тыс. кв.м. Улучшения коснутся порядка 7 тыс. человек.
«Каждый год мы берем новую планку, придумываем что-то новое для себя и жителей. Мы не просто ремонтируем дворы, а занимаемся комплексным благоустройством целых кварталов. В 2023-м мы сделали это в поселке Дербышки, в этом году планируем реализовать на улице Хади Такташа», — сказал Ильсур Метшин. Он напомнил, что ранее в городе благоустроили набережную озера Кабан, а до конца 2024-го планируется достроить здание театра им. Г. Камала. «В комплексе с данными работами — это будет целый квартал благоустроенных дворов. Думаю, что жители это оценят».
Самый маленький объект, который обновят в этом году, — двор дома № 10 по улице Муштари, где проживают 37 человек. Площадь территории жилого здания составляет 512 кв.м.
На реализацию программы «Наш двор» в Казани в этом году выделено 3 млрд 750 млн рублей — это больше, чем в 2023-м, так как выросли цены на строительные материалы. Большую часть средств — 3 млрд 150 млн рублей — направят на ремонт дорог во дворах. Еще в среднем по 300 млн рублей предусмотрено на устройство освещения и приобретение малых архитектурных форм. На сегодня заключены договоры на изготовление и поставку более 5,6 тысячи МАФов и оборудования.
«Приступить к работам планируется ориентировочно в середине апреля. Уже подготовлен перечень первоочередных объектов — около 80 дворов».
Мэр Казани напомнил о запуске пилотного для России проекта «Дорога в школу», который был анонсирован на архитектурно-строительном форуме «Казаныш». Ильсур Метшин поручил реализовать как минимум по одному проекту в каждом районе города к началу учебного года.
Игорь Куляжев заверил, что все работы будут вестись в соответствии с графиками. За качеством выполняемого ремонта, соответствие нормам и правилам проследят сотрудники ГКУ «Главтатдортранс», ГКУ «Главинвестстрой РТ», службы технического надзора за объектами благоустройства.
Контролировать ход работ призывают и жителей Казани. Замечания и предложения можно оставить в социальных сетях программы, на официальном портале и по телефону на горячей линии: +7 (800)275−20−20. «В этом году поступило более 190 обращений, по каждому из них был дан ответ. Часть обращений касается дворов, вошедших в программу на этот год, другая часть содержат замечания и вопросы по состоянию территорий, которые были отремонтированы ранее», — сказал спикер. Он добавил, что узнать, вошел ли двор в программу благоустройства, можно на официальном сайте.
Напомним, в 2023 году в столице РТ благоустроили территории 473 домов, где проживают 100 тыс. человек. Общая площадь отремонтированных дорог составила более 530 тыс. кв.м. Во дворах установили 3,2 тыс. светодиодных светильников с опорами, 4,7 тыс. малых архитектурных форм, создали 5 тыс. парковочных мест.
Диляра Гафурова.