В Калининградском зоопарке продлили карантин для птиц

«Карантинные ограничения сохраняются, — пояснили в пресс-службе. — Пруды мы пока не наполняем, поскольку на прудах невозможно оградить нашу птицу от контакта с синантропными организмами. Однако мы выпустили всех, кого только можно, на улицу в вольеры, накрытые сеткой, чтобы оградить наших птиц от контакта с синатропами. Так что практически все птицы сейчас на улице, их можно видеть. Даже фламинго выпустили в уличные вольеры у “Дома птиц”».