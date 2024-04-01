Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградском зоопарке продлили карантин для птиц

Водоплавающих не планируют выпускать в водоемы, но часть птиц разместили в вольерах.

Источник: Новый Калининград

В Калининградском зоопарке продлевается карантин для птиц. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе учреждения.

Несмотря на то, что в субботу, 30 марта, на пруду рядом с «Домом птиц» проводился субботник, выпускать туда фламинго и пеликанов пока не планируется.

«Карантинные ограничения сохраняются, — пояснили в пресс-службе. — Пруды мы пока не наполняем, поскольку на прудах невозможно оградить нашу птицу от контакта с синантропными организмами. Однако мы выпустили всех, кого только можно, на улицу в вольеры, накрытые сеткой, чтобы оградить наших птиц от контакта с синатропами. Так что практически все птицы сейчас на улице, их можно видеть. Даже фламинго выпустили в уличные вольеры у “Дома птиц”».

До какого времени продлится карантин, в зоопарке сообщить затруднились, так как эти меры будут зависеть от контролирующих органов.

Напомним, что в октябре 2023 года для некоторых птиц карантин закончился, и их начали возвращать в вольеры. Введен он был в апреле 2023 года из-за вспышки птичьего гриппа, зафиксированной в четырех километрах от учреждения.

флора и фауна