Распадская разработала защиту от запрещенных под землей гаджетов

Распадская представила свой новый ИТ-проект на XII конференции «Информационная безопасность автоматических систем управления технологическим процессом критически важных объектов», которая проходила в Москве в марте 2024 года. В форуме участвовало более 600 специалистов, отраслевых экспертов, представителей власти, науки и высшей школы, а также предприятий и организаций различных секторов промышленности России и стран ближнего зарубежья. На этом международном форуме Распадская угольная компания выступает уже третий раз, и ее цифровые решения всегда получают высокую оценку экспертов.