Распадская разработала защиту от запрещенных под землей гаджетов

В рамках международной конференции в Москве Распадская угольная компания представила цифровой проект, направленный на повышение безопасности подземной угледобычи. Новое программное обеспечение разработано для обнаружения попыток подключения сторонних устройств к беспроводной сети.
Подземный Wi-Fi на шахтах Распадской обеспечивает работу многих ИТ-программ, которые облегчают труд шахтеров и делают его безопасным. Для оперативного управления производством горняки используют специальные шахтные искробезопасные смартфоны. Использовать обычные телефоны под землей категорически запрещено в соответствии с требованиями безопасности компании. Доступ к интернету с личных устройств заблокирован, а такие попытки могут нарушить работу ИТ-систем. Применение не имеющих защиты от искрения гаджетов в метановоздушной атмосфере забоя небезопасно.
Новая программа, а также данные других цифровых систем позволяют с точностью до 99,9% идентифицировать пользователя, подключившегося к сети со своего смартфона. В результате за год количество таких инцидентов сократилось в десятки раз.
Распадская представила свой новый ИТ-проект на XII конференции «Информационная безопасность автоматических систем управления технологическим процессом критически важных объектов», которая проходила в Москве в марте 2024 года. В форуме участвовало более 600 специалистов, отраслевых экспертов, представителей власти, науки и высшей школы, а также предприятий и организаций различных секторов промышленности России и стран ближнего зарубежья. На этом международном форуме Распадская угольная компания выступает уже третий раз, и ее цифровые решения всегда получают высокую оценку экспертов.
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