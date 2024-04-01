Нашлись, живы! Потерявшиеся в Горецком районе дети прятались в сарае

Двое детей, пропавшие в Горецком районе, найдены, сообщает УВД Могилевского облисполкома.
Согласно имеющейся информации, пропавшая 14-летняя девочка и 11-летний мальчик найдены. Как сообщалось ранее, они ушли из приемной семьи вечером 31 марта.
В поисках принимали участие спасатели, волонтеры и техника. В результате проведенных мероприятий выяснилось, что дети прятались в сарае, расположенном в деревне Никулино, где проживает их биологическая мать.
Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает, и они возвращены домой. Что стало причиной побега несовершеннолетних, не уточняется.